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2021-08-20
Зеленский присоединился к спортивному челленджу в вышиванках и 30 раз отжался на брусьях
Глава государства передал эстафету голове НОК Сергею Бубке.
Фото: скрин відео
Президент Владимир Зеленский присоединился к челленджу #здороваУкраїна30.
Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.
"Всем привет! Я, Владимир Зеленский, президент Украины, принимаю челлендж # здороваУкраїна30 и передаю его НОК Украины и олимпийской команде/NOC of Ukraine and the Olympic Team", - заявил Зеленский.
Президент объяснил, что надо сделать:
1. Одеть вышиванку;
2. Выполнить свое любимое физическое упражнение 30 раз;
3. Отметить человека, которому передаешь челлендж.
"Поэтому, Сергей Назарович Бубка, принимайте эстафету", - добавил Владимир Зеленский.
Напомним, накануне 1/8 финала Евро-2020 Зеленский запустил флешмоб в поддержку сборной Украины.