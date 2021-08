Зеленский присоединился к спортивному челленджу в вышиванках и 30 раз отжался на брусьях

Президент Владимир Зеленский присоединился к челленджу #здороваУкраїна30.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

"Всем привет! Я, Владимир Зеленский, президент Украины, принимаю челлендж # здороваУкраїна30 и передаю его НОК Украины и олимпийской команде/NOC of Ukraine and the Olympic Team", - заявил Зеленский.

Президент объяснил, что надо сделать:

1. Одеть вышиванку;

2. Выполнить свое любимое физическое упражнение 30 раз;

3. Отметить человека, которому передаешь челлендж.

"Поэтому, Сергей Назарович Бубка, принимайте эстафету", - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, накануне 1/8 финала Евро-2020 Зеленский запустил флешмоб в поддержку сборной Украины.