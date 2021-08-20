Зеленский присоединился к спортивному челленджу в вышиванках и 30 раз отжался на брусьях

"Всем привет! Я, Владимир Зеленский, президент Украины, принимаю челлендж # здороваУкраїна30 и передаю его НОК Украины и олимпийской команде/NOC of Ukraine and the Olympic Team", - заявил Зеленский.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.