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2021-08-20
С фасада "Олимпийского" демонтировали баннеры с фотографиями легенд "Динамо"
Новые веяния.
Новий вид на фасад НСК "Олімпійський"
Фото: Druzi Dynamo Facebook
С фасада НСК "Олимпийский" убрали баннеры с фотографиями легенд киевского "Динамо", информирует sport.ua.
Ранее на фасаде в честь победы в Кубке кубков 1975 были представлены знаменитые игроки и тренеры клуба: Владимир Мунтян, Михаил Фоменко, Евгений Рудаков, Валерий Лобановский, Леонид Буряк, Олег Блохин, Виктор Колотов, Владимир Веремеев, Валерий Зуев, Анатолий Коньков, Петр Слободян, Стефан Решко, Владимир Трошкин.
24 августа в Киеве на НСК "Олимпийский" пройдет праздничный концерт, посвященный 30-летию независимости Украины.
Напомним, с прошлого года спортивная арена является домашней для двух клубов "Динамо" и "Шахтера".
Как был оформлен фасад НСК раньше.