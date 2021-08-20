С фасада "Олимпийского" демонтировали баннеры с фотографиями легенд "Динамо"

С фасада НСК "Олимпийский" убрали баннеры с фотографиями легенд киевского "Динамо", информирует sport.ua.

Ранее на фасаде в честь победы в Кубке кубков 1975 были представлены знаменитые игроки и тренеры клуба: Владимир Мунтян, Михаил Фоменко, Евгений Рудаков, Валерий Лобановский, Леонид Буряк, Олег Блохин, Виктор Колотов, Владимир Веремеев, Валерий Зуев, Анатолий Коньков, Петр Слободян, Стефан Решко, Владимир Трошкин.

24 августа в Киеве на НСК "Олимпийский" пройдет праздничный концерт, посвященный 30-летию независимости Украины.

Напомним, с прошлого года спортивная арена является домашней для двух клубов "Динамо" и "Шахтера".

Как был оформлен фасад НСК раньше.