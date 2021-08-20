РоSSийскую олимпийскую чемпионку Токио-2020 не пустили в США для участия в этапе Бриллиантовой лиги

Мария Ласицкене не смогла получить визу.

РоSSийскую олимпийскую чемпионку Токио-2020 не пустили в США для участия в этапе Бриллиантовой лиги
Марія Ласіцкене
Фото: mk.ru/Євген Семенов

Обидчица украинок Ярославы Магучих, Ирины Геращенко и Юлии Левченко в секторе для прыжков в высоту на Олимпийских играх-2020 россиянка Мария Ласицкене не примет участие в очередном этапе Бриллиантовой лиги, который 21 августа пройдет в Юджине, США.

Причина довольно проста - Ласицкене не получила въездную визу и помочь ей роSSийская сторона не смогла, сообщает mk.ru.

По той же причине пропустила большой теннисный турнир WTA 1000 в Цинциннати первая ракетка РоSSии Анастасия Павлюченкова.

Напомним, между США и Россией сейчас идет "визовая война", инициированная Вашингтоном, как вариант санкций давления на РоSSию, однако РФ начала отвечать на эти действия.

США продолжили закручивать гайки, РоSSия продолжила отвечать. Последний ответ РФ - запрет для посольства США нанимать на работу граждан РоSSии и третьих стран, через что им пришлось уволить почти 200 человек из своей дипмиссии с 1 августа.

По мнению многих экспертов, спираль дипломатического конфликта будет закручиваться и дальше, пока любая из сторон не сделает первый шаг навстречу.

В начале августа представитель Госдепа Нед Прайс заявил о том, что роSSийские дипломаты с истекающими визами должны покинуть страну или запросить продолжение документа. Он заверил, что в ведомстве не заинтересованы в эскалации отношений с РФ в сфере работы дипломатов.

В свою очередь, посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил о распоряжении США до 24 сотрудников роSSийской дипмиссии покинуть Штаты до 3 сентября. По словам посла, почти все из них поедут без замены, поскольку Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз.

А пока «война» в разгаре, страдают спортсмены обеих стран.

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