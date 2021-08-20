Единственный действующий чемпион мира в профибоксе от Украины узнал имя следующего соперника

Украинский чемпион мира в суперлегком весе по версии WBA Артем Далакян (20-0, 14 КО) проведет защиту титула против временного чемпиона Луиса Консепсьона (39-8, 28 КО), сообщается на официальном сайте организации.

Команды боксеров получили сообщение, что у них есть 30 дней для проведения переговоров для организации боя. Срок истекает 18 сентября.

Напомним, Далакян провел свой последний бой более полутора лет назад, 8 февраля 2020 года, в котором единогласным решением судей победил претендента из Венесуэлы Хосбера Переса (17-4, 15 КО).