УЕФА объявил номинантов на звание лучшего тренера года
На награду претендует итальянско-испанско-немецкий триумвират.
УЕФА на своем официальном сайте объявил тройку претендентов на приз лучшему тренеру сезона 2020/21.
В тройку лучших вошли: Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Роберто Манчини (сборная Италии) и Томас Тухель ("Челси").
Напомним, Гвардиола впервые в истории клуба вывел "Сити" в финал Лиги чемпионов, а также вернул на вершину первенства Англии, финишировав с отрывом в 12 очков от второго места. В дополнение ко всему взял Кубок английской лиги.
Манчини со сборной Италией произвел фурор на Евро-2020. Причем финал чемпионата Европы стал для итальянцев 34-м матчем подряд без поражений.
Тухель, изменив Фрэнка Лэмпарда только 26 января, в итоге привел лондонцев ко второму триумфу в Лиге чемпионов. Немецкий специалист стал первым в истории тренером, который дважды подряд вышел в финал турнира с различными командами.
Добавим, что в топ-10 также вошли:
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4. Унай Эмери ("Вильярреал") - 64 очка
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5. Диего Симеоне ("Атлетико") - 29
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6. Антонио Конте ("Интер", сейчас без команды) -
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7. Гарет Саутгейт (сборная Англии) - 18
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8. Кристоф Галт ("Лилль", сейчас в "Ницце") - 16 очков
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9. Оле-Гуннар Сольскьяер ("Манчестер Юнайтед") - 14
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10. Каспер Юльманн (сборная Дании) - 11
Обладатель индивидуального приза определится 26 августа в Стамбуле, когда состоится жеребьевка группового этапа ЛЧ.