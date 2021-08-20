УЕФА объявил номинантов на звание лучшего тренера года

УЕФА на своем официальном сайте объявил тройку претендентов на приз лучшему тренеру сезона 2020/21.

В тройку лучших вошли: Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Роберто Манчини (сборная Италии) и Томас Тухель ("Челси").

Напомним, Гвардиола впервые в истории клуба вывел "Сити" в финал Лиги чемпионов, а также вернул на вершину первенства Англии, финишировав с отрывом в 12 очков от второго места. В дополнение ко всему взял Кубок английской лиги.

Манчини со сборной Италией произвел фурор на Евро-2020. Причем финал чемпионата Европы стал для итальянцев 34-м матчем подряд без поражений.

Тухель, изменив Фрэнка Лэмпарда только 26 января, в итоге привел лондонцев ко второму триумфу в Лиге чемпионов. Немецкий специалист стал первым в истории тренером, который дважды подряд вышел в финал турнира с различными командами.

Добавим, что в топ-10 также вошли:

4. Унай Эмери ("Вильярреал") - 64 очка

5. Диего Симеоне ("Атлетико") - 29

6. Антонио Конте ("Интер", сейчас без команды) -

7. Гарет Саутгейт (сборная Англии) - 18

8. Кристоф Галт ("Лилль", сейчас в "Ницце") - 16 очков

9. Оле-Гуннар Сольскьяер ("Манчестер Юнайтед") - 14

10. Каспер Юльманн (сборная Дании) - 11

Обладатель индивидуального приза определится 26 августа в Стамбуле, когда состоится жеребьевка группового этапа ЛЧ.