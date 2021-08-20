Журнал Charlie Hebdo сравнил переход Месси в ПСЖ с финансированием "Талибана"

Французские журналисты пытаются найти связь там, где ее, может, и нет.

Традиционно в среду вышел новый выпуск французского еженедельного журнала политической сатиры Charlie Hebdo, на этот раз посвященный событиям в Афганистане.

На обложку авторы поместили женщин в никабе с фамилией Месси и номером 30 на спине.

Таким образом журналисты пытались связать два события - переход аргентинского форварда Лионеля Месси в "ПариСен-Жермен", владельцем которого является Qatar Sports Investments, и захват власти в Афганистане "Талибаном".

Отметим, QSI является дочерней компанией Qatar Investment Authority (QIA), государственного фонда национального благосостояния Катара.

При этом также считается, что Катар, вероятно, является спонсором талибов.