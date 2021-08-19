"Манчестер Юнайтед" сделал Погба астрономическое предложение. Футбол

"Манчестер Юнайтед" сделал своему полузащитнику Полю Погба предложение продолжить до 2025 года контракт с зарплатой 400 тысяч фунтов в неделю, сообщает The Athletic.

Таким образом, "красные дьяволы" хотят сделать его самым высокооплачиваемым игроком клуба.

По действующему контракту, Погба получает 290 тысяч фунтов в неделю, а самым высокооплачиваемым футболистом МЮ остается испанский голкипер Давид де Хеа (375 тысяч фунтов).

Напомним, у француза подходит контракт с МЮ уже через год, а когда этот срок пройдет, он может пойти свободным агентом. Это обстоятельство очень заинтересовало "Пари Сен-Жермен", который готов платить ему 600 тысяч евро в неделю.

На прошлой неделе Погба стал автором четырех голевых передач в матче стартового тура Английской премьер-лиги против "Лидса" (5:1). Он стал первым игроком МЮ, кому это удалось.