"Манчестер Юнайтед" сделал Погба астрономическое предложение. Футбол

Клуб с "Олд Траффорд" пытается удержать чемпиона мира.

"Манчестер Юнайтед" сделал Погба астрономическое предложение
Поль Погба
Фото: The Sun

"Манчестер Юнайтед" сделал своему полузащитнику Полю Погба предложение продолжить до 2025 года контракт с зарплатой 400 тысяч фунтов в неделю, сообщает The Athletic.

Таким образом, "красные дьяволы" хотят сделать его самым высокооплачиваемым игроком клуба.

По действующему контракту, Погба получает 290 тысяч фунтов в неделю, а самым высокооплачиваемым футболистом МЮ остается испанский голкипер Давид де Хеа (375 тысяч фунтов).

Напомним, у француза подходит контракт с МЮ уже через год, а когда этот срок пройдет, он может пойти свободным агентом. Это обстоятельство очень заинтересовало "Пари Сен-Жермен", который готов платить ему 600 тысяч евро в неделю.

На прошлой неделе Погба стал автором четырех голевых передач в матче стартового тура Английской премьер-лиги против "Лидса" (5:1). Он стал первым игроком МЮ, кому это удалось.

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