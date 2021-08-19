После матча Кубка Украины по футболу главный тренер выбежал на поле и напал на рефери
Ростиславу Дубине пришлось бежать.
В матче 2-го предварительного этапа Кубка Украины клуб "Олимпия" из пгт Савинцы на Полтавщине принимал "Волчанск" и уступил - 0:1.
Победный гол на 80-й минуте с пенальти забил Иван Пец.
Отметим, что под занавес встречи хозяева забили гол, но арбитр Ростислав Дубина отменил взятие ворот из-за офсайда.
Сразу после финального свистка футболисты «Олимпии» окружили арбитра встречи, чтобы высказать свои претензии. Один игрок напал на арбитра сзади и схватил его за шею.
Однако активно недовольство выразил наставник хозяев Александр Кулик, который нанес Дубине нескольких ударов и разорвал футболку. Судья же бросился наутек.
Отметим, что к концу схватки футболисты "Волчанска" вмешались и немного разрядили ситуацию.
??? Пекельний Кубок України. Головний тренер Олімпії Савинці Олександр Кулик після матчу побіг з кулаками на арбітра зустрічі!— UA-Футбол (@ua_football)
pic.twitter.com/uGE4H8N1me August 18, 2021