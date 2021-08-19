После матча Кубка Украины по футболу главный тренер выбежал на поле и напал на рефери

Ростиславу Дубине пришлось бежать.

После матча Кубка Украины по футболу главный тренер выбежал на поле и напал на рефери
Фото: скриншот

В матче 2-го предварительного этапа Кубка Украины клуб "Олимпия" из пгт Савинцы на Полтавщине принимал "Волчанск" и уступил - 0:1.

Победный гол на 80-й минуте с пенальти забил Иван Пец.

Отметим, что под занавес встречи хозяева забили гол, но арбитр Ростислав Дубина отменил взятие ворот из-за офсайда.

Сразу после финального свистка футболисты «Олимпии» окружили арбитра встречи, чтобы высказать свои претензии. Один игрок напал на арбитра сзади и схватил его за шею.

Однако активно недовольство выразил наставник хозяев Александр Кулик, который нанес Дубине нескольких ударов и разорвал футболку. Судья же бросился наутек.

Отметим, что к концу схватки футболисты "Волчанска" вмешались и немного разрядили ситуацию.

??? Пекельний Кубок України. Головний тренер Олімпії Савинці Олександр Кулик після матчу побіг з кулаками на арбітра зустрічі! pic.twitter.com/uGE4H8N1me

— UA-Футбол (@ua_football) August 18, 2021

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Катастрофический долг "Барселоны" еще увеличился, - президент клубаКатастрофический долг "Барселоны" еще увеличился, - президент клуба
Официально: Месси - футболист "Пари Сен-Жермен"Официально: Месси - футболист "Пари Сен-Жермен"
Месси дал первое расширенное интервью в качестве игрока ПСЖ. ФутболМесси дал первое расширенное интервью в качестве игрока ПСЖ. Футбол
Национальную паралимпийскую сборную проводили в ТокиоНациональную паралимпийскую сборную проводили в Токио
Игрок "Галатасарая" во время матча сознательно ударил кулаком и головой по голове одноклубникаИгрок "Галатасарая" во время матча сознательно ударил кулаком и головой по голове одноклубника
Блок рекламы


Похожие новости
Марлос завершил карьеру в сборной Украины. ФутболМарлос завершил карьеру в сборной Украины. Футбол
Петраков принял свои первые решения на посту и.о. главного тренера национальной команды. ФутболПетраков принял свои первые решения на посту и.о. главного тренера национальной команды. Футбол
Игрок "Галатасарая" во время матча сознательно ударил кулаком и головой по голове одноклубникаИгрок "Галатасарая" во время матча сознательно ударил кулаком и головой по голове одноклубника
Тренера нет, а список есть: известен состав сборной Украины на матчи квалификации чемпионата мира-2022. ФутболТренера нет, а список есть: известен состав сборной Украины на матчи квалификации чемпионата мира-2022. Футбол
Олимпийской чемпионке заменят золотую медаль после того, как ее награду укусил мэр японского городаОлимпийской чемпионке заменят золотую медаль после того, как ее награду укусил мэр японского города
Агент Реброва встал на его пути возглавить сборную УкраиныАгент Реброва встал на его пути возглавить сборную Украины
Федерация легкой атлетики поддержала Магучих после негативных публикаций на совместное фото с россиянкой ЛасицкенеФедерация легкой атлетики поддержала Магучих после негативных публикаций на совместное фото с россиянкой Ласицкене
"Шахтер" преодолел предпоследний барьер в групповой турнир Лиги чемпионов (обновлено)"Шахтер" преодолел предпоследний барьер в групповой турнир Лиги чемпионов (обновлено)
Украина потеряла еще одного представителя в еврокубках (обновлено)Украина потеряла еще одного представителя в еврокубках (обновлено)
"Шахтер" преодолел предпоследний барьер к групповому турниру Лиги чемпионов"Шахтер" преодолел предпоследний барьер к групповому турниру Лиги чемпионов
Последние новости
Подгружаем последние новости