Новостей.COM ⇒
2021-08-19
"Динамо" сенсационно потеряло очки в матче с "Ингульцем" (обновлено)
Киевляне не удержали преимущество за "Динамо".
Фото: упл
Накануне прошел матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Ингулец" принимал "Динамо".
При этом петровцы принимали подчиненных Мирчи Луческу на киевском стадионе "Динамо" им. Лобановского.
Тем неожиданнее был ничейный результат - 1:1.
Все самое интересное уместилось в интервале с 71-й по 76-ю минуту.
Сначала автоголом отличился полузащитник номинальных хозяев Михаил Шишко - 0:1.
А через 5 минут Илья Коваленко, который вышел на замену, установил окончательный счет в матче - 1:1.
"Динамо" потеряло первые очки в чемпионате и теперь на два очка отстает от черниговской "Десны".
В воскресенье, 22 августа, на НСК "Олимпийский" состоится матч лидеров.
Обновление.