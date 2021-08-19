"Динамо" сенсационно потеряло очки в матче с "Ингульцем" (обновлено)

Киевляне не удержали преимущество за "Динамо".

Накануне прошел матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Ингулец" принимал "Динамо".

При этом петровцы принимали подчиненных Мирчи Луческу на киевском стадионе "Динамо" им. Лобановского.

Тем неожиданнее был ничейный результат - 1:1.

Все самое интересное уместилось в интервале с 71-й по 76-ю минуту.

Сначала автоголом отличился полузащитник номинальных хозяев Михаил Шишко - 0:1.

А через 5 минут Илья Коваленко, который вышел на замену, установил окончательный счет в матче - 1:1.

"Динамо" потеряло первые очки в чемпионате и теперь на два очка отстает от черниговской "Десны".

В воскресенье, 22 августа, на НСК "Олимпийский" состоится матч лидеров.

Обновление.