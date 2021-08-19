Марлос завершил карьеру в сборной Украины. Футбол

Карьера натурализованного бразильца в национальной команде Украины была недолгой.

Марлос завершил карьеру в сборной Украины
Марлос
Фото: ФК "Шахтер"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос сообщил о завершении карьеры в национальной команде Украины, сообщает пресс-служба "горняков".

При этом 33-летний футболист сослался на проблемы со здоровьем, которые не позволяют ему играть на прежнем уровне.

"Я иду из сборной Украины. Печально говорить об этом, но наступил момент, когда необходимо это сделать.

Мало кто знает, но у меня есть определенные физические проблемы и ограничения, связанные с перенесенной ранее операцией, которые не позволяют играть так много, как хотелось бы", - заявил натурализованный бразилец.

Также Марлос поблагодарил всех за возможность играть за сборную Украины и за поддержку.

"Моя история в сборной закончена, но сердце всегда будет с этой командой и ребятами. Спасибо всем", - подытожил полузащитник.

Напомним, футболист дебютировал за сборную Украины 6 октября 2017 года в рамках отбора к Чемпионату мира-2018 против сборной Косово. Всего за четыре года Марлос сыграл 26 матчей за "желто-синих", в которых забил один гол.

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