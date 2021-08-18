Украинец Аникеев выиграл финал у роSSиянина и стал чемпионом Европы по шашкам-64
Юрий защитил титул сильнейшего европейского шашиста.
Накануне в Турции завершился чемпионат Европы по шашкам-64 среди мужчин.
Чемпионом стал украинец Юрий Аникеев, сообщает официальный сайт соревнований.
Соревнования проходили в два этапа. В итоге в плей-офф вышли два украинца: действующий чемпион Юрий Аникеев и Феликс Шепель.
В полуфинале Аникеев обыграл представителя Крыма Сергея Белошеева, который в 2014 году сменил спортивное гражданство с украинского на роSSийское.
В финальном матче Юрий сумел выиграть у соотечественника Белошеева, многократного чемпиона мира и Европы Александра Георгиева.
В "бронзовом" финале Шепель обыграл Белошеева.
Впервые в истории украинец выиграл дважды подряд чемпионат Европы, и впервые в тройке призеров Евро два украинца.