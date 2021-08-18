Петраков принял свои первые решения на посту и.о. главного тренера национальной команды. Футбол

26-летний защитник чешского "Слована" Тарас Качараба, который на правах аренды выступает за команду "Славия", и 20-летний форвард "Шахтера" Даниил Сикан довызваны и.о. главного тренера сборной Украины Александром Петраковым в национальную команду, которая готовится к сентябрьским отборочным матчам ЧМ-2022.

Об этом Петраков рассказал в своем первом интервью после назначения.

"Нужен результат - пять игр, и каждый матч будет финалом. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы выйти на чемпионат мира в Катаре.

Будут довызваны еще какие-то игроки? В основной обойме будет 26 игроков - Тарас Качараба с пражской "Славии" и Даниил Сикан из "Шахтера" присоединятся к уже объявленным игрокам. В резервный список я включил Сергея Булеца с "Зари", - заявил Петраков в интервью пресс-службе УАФ.

"Перспективы сборной после трех ничьих на старте отбора ЧМ-2022? Наши шансы хорошие. Пять игр - это не клубный футбол, поэтому каждая игра - это финал. Как на чемпионате мира - вышел на поле, выиграл и прошел дальше, нет - поехал домой. Все, только так.

Игроки меня знают, я их знаю. Мы все друг друга хорошо знаем. Я уже разговаривал с игроками, так что посмотрим", - подытожил и.о. главного тренера.