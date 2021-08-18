Бейсболист доказал, что заразился допингом через солнцезащитный крем, и был оправдан

Южнокорейский бейсболист команды Doosan Bears, имя которого не разглашается, был оправдан Корейским антидопинговым агентством (KADA), после того как доказал невиновность в употреблении стимулятора под названием меклофеноксат, сообщает Yonhap.

KADA проинформировало офис Корейской бейсбольной организации (KBO) о своем окончательном решении по игроку.

При этом отмечается, что этот препарат действительно содержится в консерванте хлорпенсине, который используется в некоторых косметических средствах (шампунях, лосьонах и солнцезащитных кремах).

Адвокаты бейсболиста ссылались на прецедент с американским бойцом ММА Робом Фронтом, который в начале этого года был оправдан USADA по делу все о том же меклофеноксате.

Фронт якобы "заразился" допингом через солнцезащитный крем, который использовал за неделю до положительного теста.