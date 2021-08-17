Украинская премьер-лига обошла РоSSийскую премьер-лигу по уровню интенсивности футбола

УПЛ вошла в топ-20 по этому показателю.

Украинская премьер-лига обошла РоSSийскую премьер-лигу по уровню интенсивности футбола
Фото: УАФ

Статистический портал CIES Football Observatory опубликовал рейтинг футбольных чемпионатов по уровню интенсивности игры в прошлом сезоне.

Первенство возглавляет Английская премьер-лига.

На щепотку АПЛ уступил чемпионат Польши.

Показательно, что второй английский дивизион - Чемпионшип - тоже вошел в топ-10.

Между тем Украинская премьер-лига заняла 17-е место по интенсивности ведения игры, обойдя турецкую Суперлигу и РоSSийскую премьер-лигу.

Один из топовых чемпионатов французская Лига 1 - на 22-м месте.

Рейтинг CIES Football Observatory по уровню интенсивности игры.

  1. Английская премьер-лига - 7,82 процента
  2. Чемпионат Польши - 7,81
  3. Испанская Примера - 7,75
  4. Чемпионат Чехии - 7,61
  5. Чемпионат Швейцарии - 7,6
  6. Чемпионат Бельгии - 7,54
  7. Чемпионшип - 7,52
  8. Чемпионат Дании - 7,51
  9. Серия А - 7,5
  10. Испанска Сегунда - 7,47

...

  • 15. Бундеслига - 7,31
  • 17. Украинская премьер-лига - 7,25
  • 19. РоSSийская премьер-лига - 7,15
  • 22. Французская Лига 1 - 7,08.

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