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2021-08-17
Украинская премьер-лига обошла РоSSийскую премьер-лигу по уровню интенсивности футбола
УПЛ вошла в топ-20 по этому показателю.
Фото: УАФ
Статистический портал CIES Football Observatory опубликовал рейтинг футбольных чемпионатов по уровню интенсивности игры в прошлом сезоне.
Первенство возглавляет Английская премьер-лига.
На щепотку АПЛ уступил чемпионат Польши.
Показательно, что второй английский дивизион - Чемпионшип - тоже вошел в топ-10.
Между тем Украинская премьер-лига заняла 17-е место по интенсивности ведения игры, обойдя турецкую Суперлигу и РоSSийскую премьер-лигу.
Один из топовых чемпионатов французская Лига 1 - на 22-м месте.
Рейтинг CIES Football Observatory по уровню интенсивности игры.
- Английская премьер-лига - 7,82 процента
- Чемпионат Польши - 7,81
- Испанская Примера - 7,75
- Чемпионат Чехии - 7,61
- Чемпионат Швейцарии - 7,6
- Чемпионат Бельгии - 7,54
- Чемпионшип - 7,52
- Чемпионат Дании - 7,51
- Серия А - 7,5
- Испанска Сегунда - 7,47
...
- 15. Бундеслига - 7,31
- 17. Украинская премьер-лига - 7,25
- 19. РоSSийская премьер-лига - 7,15
- 22. Французская Лига 1 - 7,08.