Украинский призер Олимпиады-2020 по каратэ рассказал, за сколько готов продать медаль

Станислав Горуна не делает фетиша из награды.

Фото: НОК Станислав Горуна

Бронзовый призер Олимпиады-2020 в каратэ Станислав Горуна в интервью YouTube-каналу "От души в душу" признался, за сколько готов расстаться с наградой Игр в Японии.

- Продашь свою медаль за 70 тысяч долларов?

- За семьдесят? И пожалуйста. Это медаль, результат у меня уже есть. О нем все будут знать, и никто не отнимет. А медаль - только материальная форма того результата. Поэтому 70 тыс. долларов - пожалуйста, в карман, - ответил боец.

Напомним, каратэ включили в программу летних Игр перед Олимпиадой-2020 в Токио, где украинские каратисты завоевали сразу две награды: кроме Горуны, в женском каратэ до 55 кг серебряную медаль завоевала Анжелика Терлюга.

Добавим, что МОК исключил из программы ОИ-2024 каратэ, бейсбол и софтбол, представленные на прошлой токийской Олимпиаде.

Поэтому эти медали Горуны и Терлюги могут стать историческими.