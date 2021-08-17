Украинский призер Олимпиады-2020 по каратэ рассказал, за сколько готов продать медаль

Станислав Горуна не делает фетиша из награды.

Станислав Горуна
Фото: НОК
Станислав Горуна

Бронзовый призер Олимпиады-2020 в каратэ Станислав Горуна в интервью YouTube-каналу "От души в душу" признался, за сколько готов расстаться с наградой Игр в Японии.

- Продашь свою медаль за 70 тысяч долларов?

- За семьдесят? И пожалуйста. Это медаль, результат у меня уже есть. О нем все будут знать, и никто не отнимет. А медаль - только материальная форма того результата. Поэтому 70 тыс. долларов - пожалуйста, в карман, - ответил боец.

Напомним, каратэ включили в программу летних Игр перед Олимпиадой-2020 в Токио, где украинские каратисты завоевали сразу две награды: кроме Горуны, в женском каратэ до 55 кг серебряную медаль завоевала Анжелика Терлюга.

Добавим, что МОК исключил из программы ОИ-2024 каратэ, бейсбол и софтбол, представленные на прошлой токийской Олимпиаде.

Поэтому эти медали Горуны и Терлюги могут стать историческими.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Катастрофический долг "Барселоны" еще увеличился, - президент клубаКатастрофический долг "Барселоны" еще увеличился, - президент клуба
Украина потеряла еще одного представителя в еврокубках (обновлено)Украина потеряла еще одного представителя в еврокубках (обновлено)
Национальную паралимпийскую сборную проводили в ТокиоНациональную паралимпийскую сборную проводили в Токио
"Реал" подал гражданские и уголовные иски против Ла Лиги, ее президента и фонда CVC"Реал" подал гражданские и уголовные иски против Ла Лиги, ее президента и фонда CVC
Официально: Месси - футболист "Пари Сен-Жермен"Официально: Месси - футболист "Пари Сен-Жермен"
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский встретился с призерами Олимпиады-2020 и пообещал им поддержку и инфраструктуруЗеленский встретился с призерами Олимпиады-2020 и пообещал им поддержку и инфраструктуру
Forbes назвал страну-лидера по суммам выплат своим призерам на Олимпиаде-2020: это не США и не КитайForbes назвал страну-лидера по суммам выплат своим призерам на Олимпиаде-2020: это не США и не Китай
Международный союз триатлона заявил о нарушении антидопинговых правил роSSийским участником Олимпиады-2020Международный союз триатлона заявил о нарушении антидопинговых правил роSSийским участником Олимпиады-2020
Британский спортсмен стал первым медалистом Олимпиады-2020, уличенным в применении допинга
Олимпийской чемпионке заменят золотую медаль после того, как ее награду укусил мэр японского городаОлимпийской чемпионке заменят золотую медаль после того, как ее награду укусил мэр японского города
Опальная белорусская спортсменка Тимановская выставила на аукцион серебряную медаль Европейских игрОпальная белорусская спортсменка Тимановская выставила на аукцион серебряную медаль Европейских игр
Единственный украинский олимпийский чемпион-2020 лишь третий по заработку среди украинских олимпийцевЕдинственный украинский олимпийский чемпион-2020 лишь третий по заработку среди украинских олимпийцев
Финал Олимпиады-2020: Украина выиграла в Токио 19 медалейФинал Олимпиады-2020: Украина выиграла в Токио 19 медалей
В предпоследний день Олимпиады-2020 Украина не смогла сделать рывок в медальном зачетеВ предпоследний день Олимпиады-2020 Украина не смогла сделать рывок в медальном зачете
В предпоследний день Олимпиады-2020 Украина не смогла сделать рывок в медальном зачетеВ предпоследний день Олимпиады-2020 Украина не смогла сделать рывок в медальном зачете
Последние новости
Подгружаем последние новости