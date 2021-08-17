В матче УПЛ "Мариуполь" - "Черноморец" приняли участие сразу 18 арендованных игроков. Футбол

Высший украинский футбольный дивизион превращается в арендный "состав".

В матче УПЛ "Мариуполь" - "Черноморец" приняли участие сразу 18 арендованных игроков
Фото: ФК "Маріуполь"

В предпоследнем матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги "Мариуполь" принимал "Черноморец".

При этом в поединке приняли участие сразу 18 игроков, арендованных у других клубов, точнее в двух клубов.

У хозяев на старте вышли 6 футболистов, которые находятся на контракте в "Шахтере", в течение матча к ним добавились еще три игрока "горняков". Вместе 9.

Аналогичное количество арендованных футболистов сыграло за одесситов. При этом 7 вышли на старте. Всех их "передало во временное пользование" киевское "Динамо".

В битве фармклубов сильнее оказался "Черноморец" - 3:2.

Таким образом, "моряки" одержали свою дебютную победу в текущем сезоне УПЛ.

"Мариуполь" на это событие только ждет.



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