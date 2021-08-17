Украинец отличился дебютным голом за "Бенфику".

Фото: twitter.com/slbenfica Роман Яремчук

Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук попал в символическую сборную второго тура чемпионата Португалии по версии SofaScore.

Во втором туре лиссабонский клуб обыграл "Ароку" - 2:0. 25-летний украинец впервые вышел в стартовом составе "орлов", отыграв 57 минут.

На счету украинца в этом матче гол и результативная передача.