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2021-08-17
Яремчук попал в символическую сборную второго тура чемпионата Португалии
Украинец отличился дебютным голом за "Бенфику".
Фото: twitter.com/slbenfica
Роман Яремчук
Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук попал в символическую сборную второго тура чемпионата Португалии по версии SofaScore.
Во втором туре лиссабонский клуб обыграл "Ароку" - 2:0. 25-летний украинец впервые вышел в стартовом составе "орлов", отыграв 57 минут.
На счету украинца в этом матче гол и результативная передача.