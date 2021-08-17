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2021-08-17
"Вест Хэм" сослал Ярмоленко в молодежный состав
У Андрея мало игровой практики.
Андрій Ярмоленко
Фото: efl.com
Украинскому легионеру "Вест Хэма" Андрею Ярмоленко на старте нового сезона Английской премьер-лиги серьезно не хватает игровой практики.
В матче первого тура против "Ньюкасла" (4:2) вингер появился на поле лишь на предпоследней минуте основного времени.
В то же время "молотобойцы" хотят пристроить Андрея в какой-то турецкий клуб.
Чтобы украинец поддерживал спортивную форму, тренерский штаб Дэвида Мойеса решил задействовать его в Лиге профессионального развития за молодежную команду.
Ярмоленко в матче против "Арсенала" вышел в старте и за 71 минуту стал автором двух голевых передач - на 13-й и 68-й минутах.
"Вест Хэм" победил сверстников и земляков с разгромными счетом - 6:0.