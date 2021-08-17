"Вест Хэм" сослал Ярмоленко в молодежный состав

У Андрея мало игровой практики.

Украинскому легионеру "Вест Хэма" Андрею Ярмоленко на старте нового сезона Английской премьер-лиги серьезно не хватает игровой практики.

В матче первого тура против "Ньюкасла" (4:2) вингер появился на поле лишь на предпоследней минуте основного времени.

В то же время "молотобойцы" хотят пристроить Андрея в какой-то турецкий клуб.

Чтобы украинец поддерживал спортивную форму, тренерский штаб Дэвида Мойеса решил задействовать его в Лиге профессионального развития за молодежную команду.

Ярмоленко в матче против "Арсенала" вышел в старте и за 71 минуту стал автором двух голевых передач - на 13-й и 68-й минутах.

"Вест Хэм" победил сверстников и земляков с разгромными счетом - 6:0.