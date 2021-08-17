?Зеленский встретился с призерами Олимпиады-2020 и пообещал им поддержку и инфраструктуру

"Мы построим инфраструктуру, которой будут завидовать другие сборные".

Президент Владимир Зеленский провел встречу с украинскими спортсменами - победителями и призерами XXXII летних Олимпийских игр в Токио и их тренерами.

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский поздравил олимпийцев с успешным выступлением на играх, где они получили 19 наград.

"Вы свосим большим трудом заработали такое количество медалей. Я понимаю, как сложно готовиться к Олимпиаде во время пандемии COVID-19. Вы все - молодцы, победили. Победили COVID, преодолели расстояние до этой Олимпиады. А мы вас очень поддерживали", - сказал президент.

Он отметил, что сейчас государство занимается вопросами создания спортивной инфраструктуры, усиливает внимание к потребностям спортсменов и тренеров.

"Вы это почувствуете. Мы построим инфраструктуру, которой будут завидовать другие сборные. Украина будет достойно поддерживать наших великих спортсменов", - заявил Зеленский.

Кроме того, президент поднял вопрос о создании условий для возвращения в Украину сильных тренеров, которые сейчас готовят спортсменов для других государств, а также для привлечения иностранных специалистов.

Зеленский также рассказал, что в сентябре, во время визита в Украину президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха будет представлена национальная программа развития спортивной инфраструктуры.

Фото: president.gov.ua

Он также высказался за проведение в будущем Олимпийских игр в Украине.

"У нас их никогда не было. Я не уверен, что это произойдет за наше время, но мы точно все построим, чтобы следующим поколениям было легче", - отметил Зеленский.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт добавил, что украинские спортсмены могут откровенно говорить о существующих проблемах, и заверил, что руководство украинского спорта будет делать все для их решения.

Чемпион Олимпийских игр-2020 по греко-римской борьбе, депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк выразил благодарность тренерам и отметил, что национальная олимпийская сборная в Токио получила на восемь медалей больше, чем на предыдущей летней Олимпиаде.

Фото: president.gov.ua

Бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года Станислав Горуна отметил работу всех людей, которые обеспечивают украинским спортсменам условия для выступлений и получения медалей.

Во время встречи Зеленский также вручил государственные награды атлетам, которые завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали, и их тренерам.

Напомним, Украину на Олимпиаде представляли 153 олимпийца в 25 видах спорта и 30 дисциплинах, наши спортсмены завоевали 19 медалей: одну золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых, и в итоге наша сборная заняла сорок четвёртое место в медальном зачете.

Больше всего золотых медалей у США - 39, второе место у Китая - 38, а третье у японцев - хозяев Олимпиады - 27.