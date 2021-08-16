Умер двукратный чемпион Олимпийских игр Владимир Голубничий

Легендарному скороходу было 85 лет.

Умер двукратный чемпион Олимпийских игр Владимир Голубничий
Фото: noc-ukr.org

В понедельник, 16 августа, на 86 году жизни скончался легендарный спортсмен, двукратный олимпийский чемпион, почетный гражданин Сум Владимир Голубничий.

Об этом сообщает пресс-служба Сумского городского совета.

"Сегодня ушел из жизни человек-легенда ... О таких говорят: рождается раз в сто лет, и это, действительно, так", - цитирует пресс-служба мэра Александра Лысенко.

О дате, времени и месте прощания с олимпийцем будет сообщено позже.

Владимир Голубничий участвовал в пяти Олимпиадах, выиграл 20-километровую дистанцию в Риме (1960 год) и Мехико (1968 год). В Мюнхене (1972 год) был вторым, а в Токио (1964 год) - третьим.

Фамилия Владимира Голубничего занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

В 2012 году его включили в Зал славы IAAF.

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