Умер двукратный чемпион Олимпийских игр Владимир Голубничий
Легендарному скороходу было 85 лет.
В понедельник, 16 августа, на 86 году жизни скончался легендарный спортсмен, двукратный олимпийский чемпион, почетный гражданин Сум Владимир Голубничий.
Об этом сообщает пресс-служба Сумского городского совета.
"Сегодня ушел из жизни человек-легенда ... О таких говорят: рождается раз в сто лет, и это, действительно, так", - цитирует пресс-служба мэра Александра Лысенко.
О дате, времени и месте прощания с олимпийцем будет сообщено позже.
Владимир Голубничий участвовал в пяти Олимпиадах, выиграл 20-километровую дистанцию в Риме (1960 год) и Мехико (1968 год). В Мюнхене (1972 год) был вторым, а в Токио (1964 год) - третьим.
Фамилия Владимира Голубничего занесена в Книгу рекордов Гиннеса.
В 2012 году его включили в Зал славы IAAF.