Катастрофический долг "Барселоны" еще увеличился, - президент клуба

"Барсе" не удается санировать финансовую ситуацию.

Катастрофический долг "Барселоны" еще увеличился, - президент клуба
Жоан Лапорта
Фото: twitter.com/FCBarcelona

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта сегодня на пресс-конференции раскрыл финансовую ситуацию в клубе, и, в частности, отметил катастрофическое состояние дел.

Функционер признался, что ситуация очень тревожная, а долги "Барселоны" выросли еще на 200 млн евро по сравнению с январем 2020 года.

"У нас отрицательный собственный капитал в размере 451 млн евро. Это большие деньги, и это говорит о том, в какой ситуации мы находимся.

Банковский долг заметно вырос, а платежные обязательства увеличились до 1,35 млрд евро", - заявил Лапорта на пресс-конференции.

По словам президента "Барсы", убыток за финансовый год составил 481 млн евро, а зарплата составляет 103% от общего дохода клуба. "Это на 20-25% больше, чем у наших конкурентов", - отметил Лапорта.

? @JoanLaportaFCB: ?Our salaries represent 103% of the Club's total income. That's 20-25% more than our competitors.? pic.twitter.com/8e1pV3tBRX

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 16, 2021

Также каталонскому клубу удалось получить 550 миллиоов евро в виде кредита под 1,1% годовых.

В отличие от финансов, дела спортивные у каталонцев тревоги не вызывают. В стартовом матче Ла Лиги "блаугранас" непринужденно одолели "Реал Сосьедад" - 4:2.

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