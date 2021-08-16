МОК исключил из программы летних олимпиад дисциплину, в которой Украина выиграла две медали в Токио

Каратэ мы в Париже-2024 не увидим.

Из программы летних Олимпийских игр убрали вид спорта, который только туда включили - каратэ, сообщает Inside the Games.

Оргкомитет Олимпиады-2024 в Париже опубликовал список видов спорта, которые будут представлены на Играх, а Международный олимпийский комитет утвердил эти виды спорта.

В Оргкомитете при этом отметили, что не намерены снова включать туда каратэ.

Оно было включено в программу летних Игр перед Олимпиадой-2020 в Токио, где украинские каратисты добились сразу двух олимпийских наград: в мужском каратэ до 75 кг Станислав Горуна получил бронзовую награду, а в женском каратэ до 55 кг серебряную медаль получила Анжелика Терлюга.

Поэтому эти медали наших каратистов стали историческими не только для сборной Украины.