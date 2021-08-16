МОК исключил из программы летних олимпиад дисциплину, в которой Украина выиграла две медали в Токио

Каратэ мы в Париже-2024 не увидим.

МОК исключил из программы летних олимпиад дисциплину, в которой Украина выиграла две медали в Токио
Фото: RENE RAUSCHENBERGER з сайта Pixabay

Из программы летних Олимпийских игр убрали вид спорта, который только туда включили - каратэ, сообщает Inside the Games.

Оргкомитет Олимпиады-2024 в Париже опубликовал список видов спорта, которые будут представлены на Играх, а Международный олимпийский комитет утвердил эти виды спорта.

В Оргкомитете при этом отметили, что не намерены снова включать туда каратэ.

Оно было включено в программу летних Игр перед Олимпиадой-2020 в Токио, где украинские каратисты добились сразу двух олимпийских наград: в мужском каратэ до 75 кг Станислав Горуна получил бронзовую награду, а в женском каратэ до 55 кг серебряную медаль получила Анжелика Терлюга.

Поэтому эти медали наших каратистов стали историческими не только для сборной Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украина потеряла еще одного представителя в еврокубках (обновлено)Украина потеряла еще одного представителя в еврокубках (обновлено)
Национальную паралимпийскую сборную проводили в ТокиоНациональную паралимпийскую сборную проводили в Токио
"Реал" подал гражданские и уголовные иски против Ла Лиги, ее президента и фонда CVC"Реал" подал гражданские и уголовные иски против Ла Лиги, ее президента и фонда CVC
Официально: Месси - футболист "Пари Сен-Жермен"Официально: Месси - футболист "Пари Сен-Жермен"
Месси дал первое расширенное интервью в качестве игрока ПСЖ. ФутболМесси дал первое расширенное интервью в качестве игрока ПСЖ. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Украина нацелилась на проведение юношеской Олимпиады 2030 или 2032 годаУкраина нацелилась на проведение юношеской Олимпиады 2030 или 2032 года
Forbes назвал страну-лидера по суммам выплат своим призерам на Олимпиаде-2020: это не США и не КитайForbes назвал страну-лидера по суммам выплат своим призерам на Олимпиаде-2020: это не США и не Китай
Международный союз триатлона заявил о нарушении антидопинговых правил роSSийским участником Олимпиады-2020Международный союз триатлона заявил о нарушении антидопинговых правил роSSийским участником Олимпиады-2020
Британский спортсмен стал первым медалистом Олимпиады-2020, уличенным в применении допинга
Национальную паралимпийскую сборную проводили в ТокиоНациональную паралимпийскую сборную проводили в Токио
Украина потеряла еще одного представителя в еврокубках (обновлено)Украина потеряла еще одного представителя в еврокубках (обновлено)
Украина потеряла еще одного представителя в еврокубкахУкраина потеряла еще одного представителя в еврокубках
На Олимпиаде в Токио зарегистрировали 458 случаев заражения коронавирусомНа Олимпиаде в Токио зарегистрировали 458 случаев заражения коронавирусом
Министр спорта дал экспресс-анализ выступления украинских олимпийцев на Играх в ТокиоМинистр спорта дал экспресс-анализ выступления украинских олимпийцев на Играх в Токио
Олимпийские игры-2020 в Токио завершились Париж перехватил эстафетуОлимпийские игры-2020 в Токио завершились Париж перехватил эстафету
Последние новости
Подгружаем последние новости