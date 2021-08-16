Украина нацелилась на проведение юношеской Олимпиады 2030 или 2032 года

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в сентябре приедет к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить возможность проведения в Украине юношеских Олимпийских игр в 2030 или 2032 году.

Об этом в интервью "Украинской правде" сказал министр спорта Вадим Гутцайт.

"В сентябре приедет президент МОК в Киев , будет встречаться с президентом Зеленским по его приглашению. Будет беседа о развитии спорта в Украине, о возможности проведения Олимпиады. Прежде всего сейчас речь идет о юношеских Олимпийских играх. Это меньший бюджет, меньше средств, и не так сложно, как взрослые Олимпийские игры. И посмотреть на возможность как на тест", - сказал министр.

По его словам, зимние Игры можно провести на базе Буковеля, летние - в Киеве .

Напомним, что планы провести Олимпиаду в Украине вынашивали при президенте Викторе Януковиче. В мае 2010 года, через несколько месяцев после вступления в должность, он предложил подать заявку в Международный олимпийский комитет на проведение в Украине зимних Олимпийских игр 2022 года. Планировалось, что они состоятся во Львове.

После Революции достоинства Украина отозвала свою заявку. В 2019 году президент Владимир Зеленский снова поднял вопрос проведения Олимпиады в Украине.

Примерно тогда же мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город намерен подать заявку на проведение юношеских Зимних Олимпийских игр в 2028 году и Зимних Олимпийских игр в 2030 году.

На начало 2020 года действующий тогда премьер Алексей Гончарук говорил, что Украина может претендовать на летнюю Олимпиаду-2032 вместе с Беларусью. Но через несколько месяцев отношения между Украиной и Беларусью резко испортились, а в 2021 году столицей Игр-2032 был выбран австралийский Брисбен.