Международный союз триатлона заявил о нарушении антидопинговых правил роSSийским участником Олимпиады-2020

Пресс-служба Международного союза триатлона (World Triathlon) сообщила, что образец допинг-пробы, взятый у триатлета из РоSSии Игоря Полянского, "дал неблагоприятный результат (AAF) на рекомбинантный эритропоэтин (ЭПO)".

Отмечается, что проба была взята World Triathlon во время внесоревновательного антидопингового контроля 21 июля 2021 года во Владивостоке. World Triathlon был проинформирован о произошедшем 5 августа 2021 года через лабораторию, аккредитованную WADA.

Спортсмен имеет право сделать запрос на пересмотр пробы B и обжаловать временное отстранение в Спортивном арбитражном суде - Антидопинговом управлении (CAS ADD).

Но, учитывая характер найденного препарата (ЭПО - тяжелый допинг, который невозможно принять случайно), сделать это будет крайне сложно. Потому что ЭПО - это всегда инъекция, невозможно принять препарат, например, с пищей или в результате "заражения" от других людей.

На Олимпийских играх в Токио Полянский занял сорок третье место в личной гонке и стал 14-м в составе эстафетного квартета.

Напомним, именно на ЭПО попалась перед Олимпиадой украинская триатлонистка Юлия Елистратова.