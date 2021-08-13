"Заря" узнала соперника в плей-офф Лиги Европы

Чтобы сыграть в групповом турнире, луганчанам предстоит пройти венский "Рапид".

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Накануне состоялись матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Украинских фанов интересовал прежде всего результат поединка "Рапид" - "Анортосис", ведь, по итогам жеребьевки плей-офф, луганчане встретятся с победителем этой пары.

Кипрский клуб выиграл матч со счетом 2:1, но по сумме двух поединков уступил австрийскому коллективу - 2:4.

Первый поединок между "Зарей" и "Рапидом" состоится в Австрии 19 августа, а в ответ - в Запорожье 26 августа.