Британский спортсмен стал первым медалистом Олимпиады-2020, уличенным в применении допинга

Легкоатлетическая эстафетная сборная Великобритании может лишиться серебряной медали.

Британский спринтер Чиджинду Уджа отстранен от соревнований после положительного результата допинг-теста на запрещенное вещество, сообщает ВВС.

27-летний Уджа входил в мужскую команду Великобритании в эстафете 4х100 метров, которая в начале августа завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио, уступив лишь 0,01 секунды итальянскому квартету спринтеров. Уджа в "серебряном" забеге бежал первый этап.

По сообщению Департамента по профессиональной этике в легкой атлетике (AIU), Уджа временно отстранен от занятий.

В пресс-релизе AIU говорится, что допинг-проба атлета показала "наличие/использование запрещенного вещества (остарин и S-23)".

Антидопинговые правила World Athletics свидетельствуют, что в случаях, когда спортсмен, который сделал ADRV, выступал в составе эстафетной команды, "эстафетная команда автоматически дисквалифицируется с данного соревнования со всеми вытекающими последствиями для эстафетной команды, включая лишение всех титулов, наград, медалей, очков, а также призов и вознаграждения за выступление".

Также сообщается, что AIU начал дисциплинарное расследование в отношении еще трех спортсменов, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил. Это грузинский толкатель ядра Беник Абрамян, бегун на средние дистанции Седдики Мико из Бахрейна и кениец Марк Одиамбо.

В тесте Одиамбо найден стероид метастерон, у Абрамяна - сразу несколько запрещенных веществ, нарушением Мико является переливание крови.

Олимпийские игры проходили в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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