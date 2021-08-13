Национальную паралимпийскую сборную проводили в Токио

За эти годы во время летних и зимних игр паралимпийская сборная уже получила почти 400 медалей.

Национальную паралимпийскую сборную проводили в Токио
Фото: Офіс презмдента
Фото: ОП

В столичном КВЦ "Парковый" состоялась торжественная церемония проводов национальной паралимпийской сборной команды Украины в Токио.

Об этом сообщает “Укринформ”. Участие в церемонии приняли президент Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская, спортсмены - члены паралимпийской сборной, тренеры и спортивная общественность.

"Вы - наша гордость и слава нашего спорта, нашей страны Украины, нашей воли и духа. Каждый из вас является примером несокрушимости и неограниченных возможностей", - сказал Зеленский.

Фото: ОП

По словам Зеленского, за эти годы во время летних и зимних игр паралимпийская сборная уже получила почти 400 медалей.

Напомним, что в июне этого года паралимпийская сборная Украины с 39 наградами заняла второе место в медальном зачете на ЧЕ по легкой атлетике.

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