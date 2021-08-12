УАФ назвала стоимость билетов на отборочный матч ЧМ-2022 против Франции

Поединок пройдет через три недели.

Фото: УАФ

Рестарт сборной Украины в отборочной кампании к Чемпионату мира-2022 состоится 1 сентября выездным матчем против сборной Казахстана.

А уже через три дня, 4 сентября, "желто-синие" примут на НСК "Олимпийский" чемпионов мира французов.

Сегодня УАФ на официальном сайте открыла продажу билетов на этот матч отбора ЧМ-2022.

Билеты поступили в продажу по цене от 250 до 1000 гривен. Business-сегмент начинается от 1500 гривен, самые дорогие билеты стоят 5000 гривен. Один человек не сможет купить больше четырех билетов. Покупка только на сайте ticketsbox.com.

Отмечают: чтобы купить пропуск на игру, необходимо дать согласие на ознакомление с правилами приобретения и использования билетов, а также ввести ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место проживания всех лиц, на которых покупаются билеты.

После осуществления процедуры оплаты, на электронный адрес заказчика поступит именной электронный билет (для каждого человека отдельно).

Напомним, сейчас сборная Украины, которая неудачно стартовала в отборе (три ничьи после трех матчей), ищет нового тренера.