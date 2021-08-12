Магучих: фото с россиянкой не имело политической позиции

Украинка Ярослава Магучих, которая завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, прокомментировала скандальную фотографию с победительницей соревнований, россиянкой Марией Ласицкене.

"После соревнований все традиционно поздравили друг друга. В этом не было никакой моей политической позиции. Мы просто поздравили друг друга по олимпийским традициям. Я очень уважаю воинов, которые борются за то, чтобы мы смогли выступать на международной арене", - сказала спортсменка, которая является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, во время брифинга в киевском аэропорту по прилету из Японии.

Она поблагодарила сторонников и добавила, что хейт в соцсетях - "это опыт для меня, который сделает меня сильнее".

Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио Ласицкене выиграла "золото" в прыжках в высоту, а Магучих - "бронзу". После завершения соревнований они сфотографировались рядом.

Из-за этой фотографии Магучих вызвали в Министерство обороны для разговора с заместителем министра Анной Маляр.