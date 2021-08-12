Голы Буяльского и Рамиреса вернули "Динамо" на вершину турнирной таблицы УПЛ

Был обыгран "Минай".

Голы Буяльского и Рамиреса вернули "Динамо" на вершину турнирной таблицы УПЛ
Фото: ФК "Динамо"

На НСК "Олимпийский" был сыгран пропущенный матч первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимало "Минай".

Благодаря голам Виталия Буяльского и новичка клуба Эрика Рамиреса, забитым в первом тайме, киевляне получили комфортную победу - 2:0.

В турнирной таблице после трех туров - двоевластие. 100-процентные показатели у чемпиона "Динамо" и "Десны".

По 7 очков набрали "Днепр-1" и "Ворскла".

В следующем туре центральный матч состоится в Чернигове, где "Десна" примет "Днепр-1".

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