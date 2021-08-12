Стало известно, где "Шахтер" проведет свой домашний матч плей-офф Лиги чемпионов против "Монако"

"Горняки" возвращаются в Харьков.

Стало известно, где "Шахтер" проведет свой домашний матч плей-офф Лиги чемпионов против "Монако"
Фото: уєфа

"Шахтер" дважды с одинаковым счетом 2:1 обыграл бельгийский "Генк" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов и на стадии плей-офф встретится с "Монако".

На официальном сайте УЕФА было опубликовано расписание стыковых матчей. Так, "горняки" первую встречу сыграют в средиземноморском княжестве на стадионе "Луи II". Поединок состоится во вторник, 17 августа, в 22:00 по киевскому времени.

Ответная игра состоится в среду, 25 августа.

Примечательно, что этот матч "Шахтер" проведет не в Киеве на НСК "Олимпийский", а в Харькове на ОСК "Металлист". Стартовый свисток также прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" не сможет сыграть домашний поединок плей-офф ЛЧ на "Олимпийском" потому, что накануне там пройдет праздничный концерт к 30-летию независимости Украины.

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