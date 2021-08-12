ПСЖ менее чем за час продал 250 тысяч футболок Месси

Экономический эффект от прихода Лео уже ощущается.

ПСЖ менее чем за час продал 250 тысяч футболок Месси
Ліонель Мессі і президент клубу Нассер Аль-Хелаіфі
Фото: псж

"Пари Сен-Жермен" после объявления о трансфере форварда Лионеля Месси немедленно открыл продажу футболок с фамилией аргентинца на своем официальном сайте.

Старт продаж начался в полночь по киевскому времени. Через час все 250 тысяч футболок, включая выездную форму, с фамилией Месси на спине были проданы, информирует "Спорт-Экспресс".

Игрок подписал двухлетний контракт с опцией продления соглашения еще на один год.

Месси будет выступать за парижан под 30-м номером, с которым дебютировал за "Барселону".

По сообщениям СМИ, зарплата 34-летнего нападающего во французском клубе составит 35 млн евро за сезон.

? The moment Leo Messi met with the ?? fans! #PSGxMESSIpic.twitter.com/x30NhCRQEx

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 11, 2021

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