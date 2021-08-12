ПСЖ менее чем за час продал 250 тысяч футболок Месси

Экономический эффект от прихода Лео уже ощущается.

"Пари Сен-Жермен" после объявления о трансфере форварда Лионеля Месси немедленно открыл продажу футболок с фамилией аргентинца на своем официальном сайте.

Старт продаж начался в полночь по киевскому времени. Через час все 250 тысяч футболок, включая выездную форму, с фамилией Месси на спине были проданы, информирует "Спорт-Экспресс".

Игрок подписал двухлетний контракт с опцией продления соглашения еще на один год.

Месси будет выступать за парижан под 30-м номером, с которым дебютировал за "Барселону".

По сообщениям СМИ , зарплата 34-летнего нападающего во французском клубе составит 35 млн евро за сезон.