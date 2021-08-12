Месси дал первое расширенное интервью в качестве игрока ПСЖ. Футбол

Все в ожидании первого матча Лео в футболке парижан.

Месси дал первое расширенное интервью в качестве игрока ПСЖ
Ліонель Мессі
Фото: France24

Сегодня на "Парк-де-Пренс" прошла пресс-конференция Лионеля Месси в связи с его переходом в "Пари Сен-Жермен".

Аргентинец рассказал, что ему было нелегко покидать "Барселону", но он уверен, что с парижским клубом сможет завоевывать трофеи в будущем.

"После стольких лет в "Барселоне" было трудно уходить. После первых минут я ждал первой тренировки с ПСЖ. В Париже мне и моей семье комфортно. Прежде всего, я жду тренировок с командой. Спасибо руководству ПСЖ за быстрый ход переговоров, они шли достаточно продуктивно. Повторяю, я очень рад быть здесь, с нетерпением хочется выйти на поле. Мне по-прежнему хочется играть, хочется побеждать", - заявил Месси телеканалу PSG TV.

"Уверен, ПСЖ - это клуб, который может завоевать трофеи. Вот почему я перешел сюда. Для многих мой переезд в Париж был сюрпризом. Спасибо за теплый прием, мне будет комфортно играть в ПСЖ", - уверен Лео.

Кроме того, Лионель рассказал, как Неймар повлиял на его переход в ПСЖ.

"Конечно, в раздевалке у меня уже есть друзья. Команда сильная, позволяет достичь целей. Мы снова вместе - я, Неймар, Паредес, Ди Мария. Я знаю всех игроков в раздевалке. Конечно, Неймар сыграл важную роль", - сказал Месси на пресс-конференции.

При этом аргентинец не знает, когда проведет свой дебютный матч за парижан.

"Если честно, я не знаю. У меня был отпуск. Я вчера говорил с техническим штабом, нужно начать тренироваться, усердно работать. Постараюсь выйти как можно быстрее. Когда тренерский штаб решит, что я готов, я выйду на поле", - отметил Лионель.

Вместе с тем Месси заявил, что будет очень странно играть в Барселоне, но за другую команду.

"Конечно, решение об уходе из "Барселоны" было непростым. Это мой дом, я с детских лет там играл. Теперь я присоединился к очень сильной команде. Я люблю побеждать, это важная цель. Мы хотим добиваться все более амбициозных целей. Было бы приятно встретиться с игроками "Барселоны". Будет очень странно играть в Барселоне, но за другую команду", - подчеркнул Месси на пресс-конференции.

? The moment Leo Messi met with the ?? fans! #PSGxMESSIpic.twitter.com/x30NhCRQEx

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 11, 2021

Соглашение с 34-летним легендой "Барсы" рассчитано на два года с опцией продления еще на один сезон.

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