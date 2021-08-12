Экс-наставник "Шахтера" возглавил катарский клуб

7-кратный чемпион Катара клуб "Аль-Духаиль" официально объявил о назначении на пост главного тренера Луиша Каштру. Условия контракта не разглашаются.

На посту главного тренера "красных рыцарей" Каштру сменил французского специалиста Сябри Лямуши. Ради работы в Катаре португалец отклонил предложение "Фенербахче".

С 2019 по 2021 год Каштру возглавлял донецкий "Шахтер", который в 2020 году привел к чемпионству в УПЛ и в полуфинал Лиги Европы.