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2021-08-12
Экс-наставник "Шахтера" возглавил катарский клуб
Луиш Каштру трудоустроился в "Аль-Духаиле".
Луїш Каштру
Фото: duhailsc.qa
7-кратный чемпион Катара клуб "Аль-Духаиль" официально объявил о назначении на пост главного тренера Луиша Каштру. Условия контракта не разглашаются.
На посту главного тренера "красных рыцарей" Каштру сменил французского специалиста Сябри Лямуши. Ради работы в Катаре португалец отклонил предложение "Фенербахче".
С 2019 по 2021 год Каштру возглавлял донецкий "Шахтер", который в 2020 году привел к чемпионству в УПЛ и в полуфинал Лиги Европы.