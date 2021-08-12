Яремчук помог "Бенфике" пройти московский "Спартак" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

В Лиссабоне на "Эштадиу да Луж" прошел ответный поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Бенфикой" и московским "Спартаком".

Результат первого поединка в Москве (2:0 в пользу "Бенфики") ставил перед гостями трудноразрешимые задачи выхода в плей-офф турнира.

Интрига кое-как держалась до 58-й минуты, когда Жоау Мариу открыл счет - 1:0.

А через 6 минут на поле в составе хозяев появился Роман Яремчук, для которого это был дебют за "Бенфику" в официальных матчах.

В концовке встречи украинец даже отметился забитым голом, однако после игры УЕФА переписал гол на защитника роSSийского клуба Самуэля Жиго.

После матча Роман поделился эмоциями от своего дебюта в составе "орлов", поблагодарив тренерский штаб португальской команды за доверие.

"Я счастлив. Это было непростое время, потому что я не участвовал в предсезонной подготовке. Спасибо тренеру за поддержку, а также хочу сказать спасибо всем фанатам. Было здорово сыграть за "Бенфику". Каждый день я хочу тренироваться еще больше, чтобы забивать новые голы", - заявил Яремчук в интервью Benfica TV.