ПСЖ показал путь Месси в Париже от медосмотра до подписания контракта. Футбол

Месси - футболист "Пари Сен-Жермен".

Фото: lequipe Лионель Месси

Лионель Месси официально влился в семью "Пари Сен-Жермен", подписав контракт до 2023 года с возможностью пролонгировать еще на год.

Все события одного дня аргентинца в столице Франции - начиная с прокладывания маршрута летчиками из аэропорта Барселоны и заканчивая подписанием соглашения, пресс-служба ПСЖ записала на видео и показала в небольшом ролике.