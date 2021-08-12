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2021-08-12
ПСЖ показал путь Месси в Париже от медосмотра до подписания контракта. Футбол
Месси - футболист "Пари Сен-Жермен".
Фото: lequipe
Лионель Месси
Лионель Месси официально влился в семью "Пари Сен-Жермен", подписав контракт до 2023 года с возможностью пролонгировать еще на год.
Все события одного дня аргентинца в столице Франции - начиная с прокладывания маршрута летчиками из аэропорта Барселоны и заканчивая подписанием соглашения, пресс-служба ПСЖ записала на видео и показала в небольшом ролике.