ПСЖ показал путь Месси в Париже от медосмотра до подписания контракта. Футбол

Месси - футболист "Пари Сен-Жермен".

Лионель Месси
Фото: lequipe
Лионель Месси

Лионель Месси официально влился в семью "Пари Сен-Жермен", подписав контракт до 2023 года с возможностью пролонгировать еще на год.

Все события одного дня аргентинца в столице Франции - начиная с прокладывания маршрута летчиками из аэропорта Барселоны и заканчивая подписанием соглашения, пресс-служба ПСЖ записала на видео и показала в небольшом ролике.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Финал Олимпиады-2020: Украина выиграла в Токио 19 медалейФинал Олимпиады-2020: Украина выиграла в Токио 19 медалей
В Токио проходит церемония закрытия Олимпийских Игр-2020В Токио проходит церемония закрытия Олимпийских Игр-2020
Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала на Олимпиаде историческую "бронзу"Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала на Олимпиаде историческую "бронзу"
В Киеве за вакцинацию от COVID-19 бесплатно раздают билеты на матч "Шахтера" в Лиге чемпионов. ФутболВ Киеве за вакцинацию от COVID-19 бесплатно раздают билеты на матч "Шахтера" в Лиге чемпионов. Футбол
В последний день Олимпиады украинка Елена Старикова взяла "серебро" на велотрекеВ последний день Олимпиады украинка Елена Старикова взяла "серебро" на велотреке
Блок рекламы


Похожие новости
Официально: Месси - футболист "Пари Сен-Жермен"Официально: Месси - футболист "Пари Сен-Жермен"
Стало известно, почему Месси не может пока подписать контракт с ПСЖ. ФутболСтало известно, почему Месси не может пока подписать контракт с ПСЖ. Футбол
Павелко отчитался о премиальных сборной за три турнира. ФутболПавелко отчитался о премиальных сборной за три турнира. Футбол
Владелец "Челси" Абрамович созвал срочное совещание по ситуации с МессиВладелец "Челси" Абрамович созвал срочное совещание по ситуации с Месси
В Киеве за вакцинацию от COVID-19 бесплатно раздают билеты на матч "Шахтера" в Лиге чемпионов. ФутболВ Киеве за вакцинацию от COVID-19 бесплатно раздают билеты на матч "Шахтера" в Лиге чемпионов. Футбол
Главным тренером сборной Украины по футболу станет Ребров, - МаркевичГлавным тренером сборной Украины по футболу станет Ребров, - Маркевич
Месси официально покинул "Барселону"Месси официально покинул "Барселону"
Луи ван Гал вновь возглавил сборную Нидерландов. ФутболЛуи ван Гал вновь возглавил сборную Нидерландов. Футбол
Роберто Де Дзерби прокомментировал первую свою победу у руля "Шахтера" в еврокубках. ФутболРоберто Де Дзерби прокомментировал первую свою победу у руля "Шахтера" в еврокубках. Футбол
УАФ назвала официальную версию отставки Шевченко с должности главного тренера сборной. ФутболУАФ назвала официальную версию отставки Шевченко с должности главного тренера сборной. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости