Официально: Месси - футболист "Пари Сен-Жермен"

Лионель присоединился к французскому клубу на правах свободного агента.

Лионель Месси
Фото: псж
Лионель Месси

"Пари Сен-Жермен" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Лионелем Месси.

"Подписание Лео укрепляет амбиции "Пари Сен-Жермен" и предлагает преданным болельщикам клуба исключительную команду, которая обещает воплотить в жизнь невероятные футбольные моменты в ближайшие годы", - говорится в заявлении клуба.

Лионель присоединился к французскому клубу на правах свободного агента. Стороны заключили соглашение с аргентинцем по системе 2+1.

Месси будет выступать за парижан под 30-м номером.

"Новый бриллиант в Париже", - гласит подпись под видео.

A new ? in Paris!

PSGxMESSI ??? pic.twitter.com/scrp1su9a6

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 10, 2021

После перехода аргентинца в ПСЖ сложилась уникальная в истории футбола ситуация, когда экс-капитаны "Реала" и "Барселоны" будут выступать за один клуб.

Ранее в состав парижан влился Серхио Рамос, и также на правах свободного агента.

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