Официально: Месси - футболист "Пари Сен-Жермен"

Лионель присоединился к французскому клубу на правах свободного агента.
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Лионель Месси
"Пари Сен-Жермен" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Лионелем Месси.
"Подписание Лео укрепляет амбиции "Пари Сен-Жермен" и предлагает преданным болельщикам клуба исключительную команду, которая обещает воплотить в жизнь невероятные футбольные моменты в ближайшие годы", - говорится в заявлении клуба.
Лионель присоединился к французскому клубу на правах свободного агента. Стороны заключили соглашение с аргентинцем по системе 2+1.
Месси будет выступать за парижан под 30-м номером.
"Новый бриллиант в Париже", - гласит подпись под видео.