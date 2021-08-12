Определились все участники плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Осталось преодолеть последний барьер в групповой стадии турнира.

Фото: уефа

Накануне состоялись поединки третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, определившие дюжину команд, которые поспорят за выход в групповой этап турнира.

Отметим, что тираспольский "Шериф", который возглавляет украинский специалист Юрий Вернидуб, сыграет против загребского "Динамо".

Все пары плей-офф:

"Шериф" (Молдова) - "Динамо" Загреб (Хорватия)

"Зальцбург" (Австрия) - "Брондбю" (Дания)

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Ференцварош" (Венгрия)

"Мальмe" (Швеция) - "Лудогорец" (Болгария)

"МОНАКО" (ФРАНЦИЯ) - "ШАХТЕР" (УКРАИНА)

"Бенфика" (Португалия) - ПСВ (Нидерланды).

Первые матчи этой стадии состоятся 17 и 18 августа. Ответные поединки пройдут 24 и 25 августа.