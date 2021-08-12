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2021-08-12
Определились все участники плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Осталось преодолеть последний барьер в групповой стадии турнира.
Фото: уефа
Накануне состоялись поединки третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, определившие дюжину команд, которые поспорят за выход в групповой этап турнира.
Отметим, что тираспольский "Шериф", который возглавляет украинский специалист Юрий Вернидуб, сыграет против загребского "Динамо".
Все пары плей-офф:
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"Шериф" (Молдова) - "Динамо" Загреб (Хорватия)
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"Зальцбург" (Австрия) - "Брондбю" (Дания)
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"Янг Бойз" (Швейцария) - "Ференцварош" (Венгрия)
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"Мальмe" (Швеция) - "Лудогорец" (Болгария)
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"МОНАКО" (ФРАНЦИЯ) - "ШАХТЕР" (УКРАИНА)
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"Бенфика" (Португалия) - ПСВ (Нидерланды).
Первые матчи этой стадии состоятся 17 и 18 августа. Ответные поединки пройдут 24 и 25 августа.