Федерация легкой атлетики поддержала Магучих после негативных публикаций на совместное фото с россиянкой Ласицкене

В Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) прокомментировали ситуацию с лидером легкоатлетической сборной Ярославой Магучих, которая после финала Олимпийских игр-2020 сделала совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене.

"Когда стою на пьедестале эмоции зашкаливают. Понимаю, что представляю свою страну, поднимается украинский флаг и звучит наш гимн. В эти мгновения приятно и спокойно на душе. Стоишь и радуешься".

Эти слова украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих говорила, выигрывая свои первые медали. С тех пор изменилось многое. Но неизменными остаются высокие прыжки Ярославы, ее искренность, открытость и ее победы", - сообщает аккаунт ФЛАУ в Facebook.

"Победы, благодаря которым она заявляет миру не только о себе, но и об Украине, когда поднимает украинский флаг над головой, исполняет гимн, стоя на высшей ступеньке пьедестала, когда рассказывает о нашей стране в многочисленных интервью зарубежным СМИ и знакомит с ней тысячи болельщиков в разных уголках планеты.

Ярослава Магучих - одна из самых талантливых легкоатлеток мира за всю историю. Ей уже принадлежат мировые и европейские рекорды в различных возрастных категориях. Она та, кого считают самой реальной претенденткой на побитие мирового рекорда, который держится с 1987 года", - отмечается в заявлении.

"На Олимпийских играх в Токио, как и на всех соревнованиях, после выступления атлетки приветствовали друг друга. Фото призеров соревнований являются традиционными на всех без исключения турнирах. И кто бы ни стоял рядом с тобой на пьедестале, нужно отдать ему дань в знак честного соперничества. Но одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине. Ценим людей, которые прославляют нашу страну на весь мир", - говорится в заключении.