"Шахтер" преодолел предпоследний барьер в групповой турнир Лиги чемпионов (обновлено)
"Горняки" добились комфортной победы над "Генком".
"Шахтер" на НСК "Олимпийский" в Киеве оформил выход в плей-офф группового турнира Лиги чемпионов.
Подчиненные Роберто Де Дзерби, как и неделю назад в Бельгии, добились аналогичной победы над "Генком" - 2:1.
На 27-й минуте счет открыл форвард хозяев Лассина Траоре - 1:0.
На 76-й минуте удвоил преимущество "Шахтера" Маркос Антонио - 2:0.
Все, что смогли сделать гости, это сократить до минимума отставание в счете - на последней минуте основного времени голом отметился вышедший на замену Сирил Дессерс - 2:1.
Соперник «горняков» по плей-офф турнира определялся в противостоянии "Монако" - "Спарта". Монегаски добились домашней победы - 3:1. "Монако" был сильнее и в первом матче в Праге - 2:0.
Первый матч раунда плей-офф состоится 18 августа, ответные - 25 августа в Украине.
Обновление.