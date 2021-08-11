"Шахтер" преодолел предпоследний барьер к групповому турниру Лиги чемпионов

"Горняки" добились комфортной победы над "Генком".

"Шахтер" преодолел предпоследний барьер к групповому турниру Лиги чемпионов
"Шахтар"
Фото: ФК "Шахтар"

"Шахтер" на НСК "Олимпийский" в Киеве оформил выход в плей-офф группового турнира Лиги чемпионов.

Подчиненные Роберто Де Дзерби, как и неделю назад в Бельгии, добились аналогичной победы над "Генком" - 2:1.

На 27-й минуте счет открыл форвард хозяев Лассинаи Траоре - 1:0.

На 76-й минуте удвоил преимущество "Шахтера" Маркос Антонио - 2:0.

Все, что смогли сделать гости, это сократить до минимума отставание в счете - на последней минуте основного времени голом отметился вышедший на замену Сирил Дессерс - 2:1.

Соперник «горняков» по плей-офф турнира определялся в противостоянии "Монако" - "Спарта". Монегаски добились домашней победы - 3:1. "Монако" был сильнее и в первом матче в Праге - 2:0.

Первый матч раунда плей-офф состоится 18 августа, ответные - 25 августа в Украине.

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