Украина потеряла еще одного представителя в еврокубках

Вслед за "Ворсклой" Лигу конференций покинул "Колос".

В столице Казахстана Нур-Султане прошел поединок третьего раунда квалификации Лиги конференций между Ковалевским "Колосом" и Карагандинским "Шахтером".

"Астана Арена" была выбрана "горняками", поскольку домашний стадион "Шахтера" не соответствует правилам УЕФА для проведения подобных матчей.

Как и неделю назад, матч завершился без голов.

В серии пенальти сильнее оказались хозяева - 3:1.

Вслед за полтавской "Ворсклой" Лигу конференций покинул еще один украинский клуб.