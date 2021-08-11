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2021-08-11
Украина потеряла еще одного представителя в еврокубках
Вслед за "Ворсклой" Лигу конференций покинул "Колос".
Фото: ФК "Колос"
В столице Казахстана Нур-Султане прошел поединок третьего раунда квалификации Лиги конференций между Ковалевским "Колосом" и Карагандинским "Шахтером".
"Астана Арена" была выбрана "горняками", поскольку домашний стадион "Шахтера" не соответствует правилам УЕФА для проведения подобных матчей.
Как и неделю назад, матч завершился без голов.
В серии пенальти сильнее оказались хозяева - 3:1.
Вслед за полтавской "Ворсклой" Лигу конференций покинул еще один украинский клуб.