Тайсон заявил, что он страдал от расизма в Украине

Бразилец отличился дебютным голом за "Интернасьональ" после возвращения.

Фото: internacional Тайсон

Накануне в бразильской Серии А "Фламенго" дома довольно неожиданно крупно уступил "Интернасьональ" - 0:4.

Один из голов за гостей забил экс-игрок "Металлиста" и "Шахтера" Тайсон, который отпраздновал свой успех, подняв руку вверх. Свой жест бразилец объяснил, вспомнив пребывание в Украине.

"Я страдал от проявлений расизма в Украине, когда играл за "Шахтер". С тех пор, когда я забиваю гол, там или здесь, я отмечаю его так", - цитирует Тайсона twitter Observat?rio Racismo.

Тайсон ушел из "Шахтера" в конце прошлого сезона.

После 15 туров турнирную таблицу Серии А возглавляет "Атлетико Минейро" (34 очка). "Фламенго" отстает на 10 очков и располагается на 5-м месте. Команда Тайсона идет 11-й (18 очков).