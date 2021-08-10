Стало известно, почему Месси не может пока подписать контракт с ПСЖ. Футбол

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси продолжает переговоры по новому контракту с "Пари Сен-Жермен".

Камнем преткновения стали отчисления за использование имиджевых прав, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на знакомого с ситуацией журналиста Адриана Гренье.

Поскольку 34-летний форвард согласился на меньшую сумму личного контракта, то хочет получать больше отчислений по другим пунктам.

Напомним, 5 августа "Барселона" объявила, что Месси покидает ее. Футболист выступал за команду на протяжении всей карьеры, начиная с 2003 года.

Новый договор с Месси не подписали из-за "финансовых и структурных причин", а также из-за регламента испанской Ла Лиги.

Вместе с каталонским клубом Лео завоевал 35 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах.