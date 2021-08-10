На Аллее звезд в Киеве открыли три новых спортивных звезды

На Аллее звезд в столице Украины открыли три новых спортивных звезды - 42-ю, 43-ю и 44-ю.

Фото: Иван Вербицкий

Посвященные они олимпийским чемпионкам - известной гимнастке Стелле Захаровой, которая в составе сборной СССР побеждала в командном первенстве на московской Олимпиаде-1980, а также сестрам биатлонисткам Вите и Валентине Семеренко, которые в составе "золотой" сборной Украины побеждали в эстафете в сочинской Олимпиаде-2014.

На церемонии присутствовали руководители Федерации биатлона Владимир Брынзак и Мирослав Грабовецкий, а также бронзовый призер чемпионата мира-2010, а ныне руководитель отдела зимних видов спорта в Министерстве молодежи и спорта Украины Сергей Седнев.

Поддержать Захарову пришли муж, двукратный чемпион СССР в составе киевского "Динамо" Виктор Хлус и его одноклубник Виктор Леоненко.