Опальная белорусская спортсменка Тимановская выставила на аукцион серебряную медаль Европейских игр

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская выставила на аукцион свою серебряную медаль II Европейских игр-2019, сообщает Фонд спортивной солидарности BYSOL.

Стартовая цена лота составляла пять тысяч долларов.

"Тот старт был очень важным для меня, он проходил в родных стенах. За меня пришли болеть много людей, родных и близких. Помню, когда бежала эстафету, и у меня начали заканчиваться силы, а до финиша оставалось около 80 метров, я услышала , что стадион просто взрывается от того, как громко за меня болеют. Поддержка людей открыла во мне второе дыхание, что помогло мне бежать к финишу", - цитирует Тимановскую Telegram организации.

"Я даже помню, как плакала после финиша, потому что такие эмоции во время бега пережила впервые. В тот момент я почувствовала себя единым целым со всеми болельщиками. Недаром говорят, что спорт - это то, что нас объединяет!" - отметила спортсменка.

Напомним, Европейские игры-2019 принимал Минск.

Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге.

За отказ принять участие в забеге белорусская сторона сняла ее с соревнований.

За осуждение действий белорусских спортивных чиновников Кристина получила давление со стороны государственной пропаганды. Сразу после этого представители белорусской команды хотели насильно вывезти Кристину из Токио в Беларусь .

После скандала Тимановская получила польскую гуманитарную визу и полетела в Варшаву, а белорусских тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака лишили аккредитации и выслали из Олимпийской деревни в Токио.