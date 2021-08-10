Опальная белорусская спортсменка Тимановская выставила на аукцион серебряную медаль Европейских игр

Полученные средства будут направлены на поддержку свободных спортсменов Беларуси.

Опальная белорусская спортсменка Тимановская выставила на аукцион серебряную медаль Европейских игр
Христина Тимановська
Фото: Фонд солидарности BYSOL

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская выставила на аукцион свою серебряную медаль II Европейских игр-2019, сообщает Фонд спортивной солидарности BYSOL.

Стартовая цена лота составляла пять тысяч долларов.

"Тот старт был очень важным для меня, он проходил в родных стенах. За меня пришли болеть много людей, родных и близких. Помню, когда бежала эстафету, и у меня начали заканчиваться силы, а до финиша оставалось около 80 метров, я услышала , что стадион просто взрывается от того, как громко за меня болеют. Поддержка людей открыла во мне второе дыхание, что помогло мне бежать к финишу", - цитирует Тимановскую Telegram организации.

"Я даже помню, как плакала после финиша, потому что такие эмоции во время бега пережила впервые. В тот момент я почувствовала себя единым целым со всеми болельщиками. Недаром говорят, что спорт - это то, что нас объединяет!" - отметила спортсменка.

Напомним, Европейские игры-2019 принимал Минск.

Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге.

За отказ принять участие в забеге белорусская сторона сняла ее с соревнований.

За осуждение действий белорусских спортивных чиновников Кристина получила давление со стороны государственной пропаганды. Сразу после этого представители белорусской команды хотели насильно вывезти Кристину из Токио в Беларусь.

После скандала Тимановская получила польскую гуманитарную визу и полетела в Варшаву, а белорусских тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака лишили аккредитации и выслали из Олимпийской деревни в Токио.

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