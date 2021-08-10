УАФ подвела итоги работы тренерского штаба Шевченко и обсудила кандидатов на пост главного тренера сборной

По второму вопросу решение пока не принято.

УАФ подвела итоги работы тренерского штаба Шевченко и обсудила кандидатов на пост главного тренера сборной
Фото: Микола Бочко

Накануне состоялся исполком Украинской ассоциации футбола, сообщает пресс-служба организации. Его участники рассмотрели ряд рабочих вопросов, среди которых был и вопрос о тренерском штабе национальной сборной.

Члены исполкома обсудили итоги пятилетней работы предыдущего тренерского штаба, а также возможные кандидатуры на пост главного тренера национальной команды.

По итогам обсуждения члены исполкома УАФ поручили администрации УАФ и Комитету национальных сборных команд УАФ провести переговоры с потенциальными кандидатами на пост главного тренера национальной команды Украины и в срок до 12 августа 2021 года проинформировать исполком УАФ об их итогах.

По инсайдерской информации, главным претендентом на эту должность является Сергей Ребров, который недавно возглавил клуб «Аль-Айн».

Якобы в контракте украинского специалиста есть пункт, по которому он на определенных условиях может разорвать контракт, в случае поступления предложения возглавить сборную Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Финал Олимпиады-2020: Украина выиграла в Токио 19 медалейФинал Олимпиады-2020: Украина выиграла в Токио 19 медалей
В Токио проходит церемония закрытия Олимпийских Игр-2020В Токио проходит церемония закрытия Олимпийских Игр-2020
В Киеве за вакцинацию от COVID-19 бесплатно раздают билеты на матч "Шахтера" в Лиге чемпионов. ФутболВ Киеве за вакцинацию от COVID-19 бесплатно раздают билеты на матч "Шахтера" в Лиге чемпионов. Футбол
Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала на Олимпиаде историческую "бронзу"Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала на Олимпиаде историческую "бронзу"
В последний день Олимпиады украинка Елена Старикова взяла "серебро" на велотрекеВ последний день Олимпиады украинка Елена Старикова взяла "серебро" на велотреке
Блок рекламы


Похожие новости
Павелко отчитался о премиальных сборной за три турнира. ФутболПавелко отчитался о премиальных сборной за три турнира. Футбол
Главным тренером сборной Украины по футболу станет Ребров, - МаркевичГлавным тренером сборной Украины по футболу станет Ребров, - Маркевич
УАФ назвала официальную версию отставки Шевченко с должности главного тренера сборной. ФутболУАФ назвала официальную версию отставки Шевченко с должности главного тренера сборной. Футбол
Андрей Шевченко продолжит карьеру тренера в клубе, - президент УАФ. ФутболАндрей Шевченко продолжит карьеру тренера в клубе, - президент УАФ. Футбол
Шевченко уходит с поста главного тренера сборной Украины по футболуШевченко уходит с поста главного тренера сборной Украины по футболу
"Бронза" Свитолиной не помогла стабилизировать положение сборной Украины в медальном зачете Олимпиады-2020"Бронза" Свитолиной не помогла стабилизировать положение сборной Украины в медальном зачете Олимпиады-2020
Шевченко объявил о завершении контракта главного тренера сборной Украины по футболуШевченко объявил о завершении контракта главного тренера сборной Украины по футболу
Весь коллектив австралийской легкоатлетической сборной ушел в Токио на карантинВесь коллектив австралийской легкоатлетической сборной ушел в Токио на карантин
Знаменосец сборной Украины на Олимпиаде-2020 остановилась в шаге от медалиЗнаменосец сборной Украины на Олимпиаде-2020 остановилась в шаге от медали
Член олимпийской сборной Украины по легкой атлетике не поедет на Игры из-за допингаЧлен олимпийской сборной Украины по легкой атлетике не поедет на Игры из-за допинга
Последние новости
Подгружаем последние новости