УАФ подвела итоги работы тренерского штаба Шевченко и обсудила кандидатов на пост главного тренера сборной

По второму вопросу решение пока не принято.

Накануне состоялся исполком Украинской ассоциации футбола, сообщает пресс-служба организации. Его участники рассмотрели ряд рабочих вопросов, среди которых был и вопрос о тренерском штабе национальной сборной.

Члены исполкома обсудили итоги пятилетней работы предыдущего тренерского штаба, а также возможные кандидатуры на пост главного тренера национальной команды.

По итогам обсуждения члены исполкома УАФ поручили администрации УАФ и Комитету национальных сборных команд УАФ провести переговоры с потенциальными кандидатами на пост главного тренера национальной команды Украины и в срок до 12 августа 2021 года проинформировать исполком УАФ об их итогах.

По инсайдерской информации, главным претендентом на эту должность является Сергей Ребров, который недавно возглавил клуб «Аль-Айн».

Якобы в контракте украинского специалиста есть пункт, по которому он на определенных условиях может разорвать контракт, в случае поступления предложения возглавить сборную Украины.