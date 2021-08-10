Единственный украинский олимпийский чемпион-2020 лишь третий по заработку среди украинских олимпийцев

Украина на Олимпийских играх в Токио завоевала 19 медалей, за каждую из которых предусмотрено государственное денежное вознаграждение.

Ранее министерство молодежи и спорта Украины объявило, что золотая медаль будет "стоить" $125 тыс. (3,3 млн грн), "серебро" - $80 тыс. (2,2 млн грн), "бронза" - $55 тыс. (1,5 млн грн).

По этим расчетам, наибольшее вознаграждение ждет пловца Михаила Романчука и каноистку Людмилу Лузан, в активе которых "серебро" и "бронза" - по $135 тыс.

Третьим в этом своеобразном рейтинге стал единственный золотой медалист - борец греко-римского стиля Жан Беленюк - $125 тыс.

Украинские призеры Олимпиады-2020 суммарно получат $1,84 млн призовых.

Отметим, что украинские спортсмены в Токио заработали больше призовых, чем это было в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Тогда за 11 медалей общая сумма выплат составила $1,165 миллионов.

Напомним, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт назвал 19 медалей сборной в Токио большим успехом.