Министр спорта дал экспресс-анализ выступления украинских олимпийцев на Играх в Токио

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в эксклюзивном интервью "Суспильне спорт" дал характеристику выступления украинской сборной на Олимпийских играх-2020.

В частности, министр отметил как положительные для украинского спорта итоги Олимпиады, так и отрицательные.

"В целом, 19 медалей - это большой успех Украины. Мы сложно начинали эту Олимпиаду. Мы видели, какое давление на наших спортсменов. Видели, как наши украинские гранды не получали медали. Мы в первой двадцатке по количеству медалей: мы заняли шестнадцатое место. Я считаю, что это успех, и нужно об этом говорить и кричать", - убежден Гутцайт.

"Бронза" - это большая награда на Олимпийских играх. На сегодняшний день не повезло иметь больше золотых медалей. Хочу поблагодарить всех украинцев за то, что нас поддерживали. Например, вчера меня остановила полиция на дороге. Увидели меня и говорят: "Ой, как жаль, что Александр Хижняк проиграл". Все болели, все смотрели", - отметил министр.

"Я сейчас буду смотреть на все виды спорта, которые не получили награды, которые ничего не показали на Олимпийских играх и в которых спортсмены были полностью не готовы, чтобы побеждать.

У нас 23 спортсмена были рядом с медалью и заняли 4-6-е места. То есть потенциал имеется. Мы конкурентоспособны в некоторых видах, а в некоторых - полный провал", - заявил Гутцайт.

Напомним, в медальном зачете Украина с одной единственной золотой медалью Жана Беленюка заняла сорок четвёртого место.