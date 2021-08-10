Испанское ЛГБТ-сообщество обвинило украинца Зозулю в фашизме

Роман перешел в "Фуэнлабрада".

Испанское ЛГБТ-сообщество обвинило украинца Зозулю в фашизме
Роман Зозуля
Фото: as.com

ЛГБТ-сообщество Fuenla Entiende обратилось к руководству испанского клуба "Фуэнлабрада" с требованием расторгнуть контракт с украинским нападающим Романом Зозулей, сообщает sport.ua.

"Зозуля публично поддерживал украинское военизированное формирование, которое связано с радикальными организациями, а в социальных сетях позировал на фоне нацистской нумерологии. Кроме того, Зозулю на матчах публично поддерживали политические лидеры ультраправой испанской партии VOX", - говорится в заявлении Fuenla Entiende.

"Во всем мире известно, что люди со взглядами Зозули нетерпимы к инакомыслию и склонны совершать нападения на иммигрантов и представителей сексуальных меньшинств.

В нашем городе, который является эталоном защиты прав человека, не место подобным фашистским, ксенофобским и гомофобским идеям и ценностям, что не имеют ничего общего со спортивными ценностями и противоречат ценностям, которые город Фуэнлабрада строил и отстаивал на протяжении многих лет", - говорится в заявлении.

Ранее фанаты португальского "Эшторила" и испанского "Алькоркона" не дали клубам подписать контракты с Зозулей.

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